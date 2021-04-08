台南市長黃偉哲（米黃夾克者）與4家業者簽署台南市自動駕駛公車合作備忘錄。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（中）與4家業者簽署合作備忘錄，稱讚台南市自動駕駛公車可望邁入新紀元。（程炳璋攝）

台南市發展無人自動駕駛公車計畫，已在路上實驗1年，3月完成載客試乘，台南市交通局8日找來4家公司簽署，成立自駕公車團隊，邁入第2階段升級，最快10月在南科、沙崙兩路線行駛，可望成為全台最先常態營運的無人公車城市。

台南市去年開始在沙崙與南科測試無人自駕公車，為保安全，起初只在封閉車道測試，逐步完成一般道路不載客實驗，今年3月再完成載客試乘，超過800人體驗，台南市交通局藉由載客測試，找出問題改善。

這項計畫第2年再加入客運業者提供驗票機、站名播報，車體製造業者提供電動車，將原本測試的柴油大巴士，改為電動中型巴士，進行技術測試，驗證未來商轉營運模式。

台南市交通局8日與自駕系統技術廠商「理立系統公司」、路口設置號誌介接與盲點偵測的科技集團「台灣數位科技公司」、提供電動車廠商「凱勝綠能」與客運業者「府城客運」一起簽署合作備忘錄，組成無人自駕公車「台南隊」，力拚10月上路。

台南市交通局長王銘德表示，8月完成動車自駕改裝，設備升級，增設避障功能，10月無人公車先在沙崙、南科兩路線行駛，前者主跑平日，全線5站，後者主跑假日，全線4站，營運期間，車上仍有工作人員隨車操作，直到測試計畫更完善。

台南市長黃偉哲指出，雖然智慧小客車例如特斯拉汽車的無人自動駕駛仍曾出現意外，政府發展無人自駕公共運輸是未來趨勢無法擋，台南即將邁入無人自駕公車的新紀元。

(中時 )