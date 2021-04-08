銜接台鐵、高鐵、板南線及環狀線的板橋轉運站上月16日試營運，經過3周的測試及改善，今（8）日正式營運，新北市長侯友宜主持啟用典禮時宣布，板橋轉運站從今天起，將提供更優質、更舒適、更便捷的大眾運輸服務。

交通局運輸管理科長林詩欽簡報時指出，新北板橋轉運站匯集國光、和欣、統聯、首都、大有、葛瑪蘭等6家計16條中長程客運路線，每年發車約12萬車次、年載量超過164 萬人次；轉運站一樓平面規畫15席候車月台、6座售票窗口及旅客服務中心，還有便利商店、無障礙廁所及哺乳室，二樓是旅客休息區，三樓為捷運環狀線板橋站，能輕鬆轉乘捷運環狀線、板南線及高鐵、台鐵，非常方便。

侯友宜表示，轉運站可以跟我們的捷運、跟台鐵、跟高鐵還有我們的客運完全做融入，所以這個轉運站等於是四鐵共構裡面在客運的樞紐，可以帶動新北交通服務量能，讓旅客能夠安全安心能夠來做搭乘，便利服務好的地方。

鑑於日前台鐵發生重大傷亡事故，侯友宜特別提醒客運業者，一定要把安全擺第一，妥善管理司機並注意車體結構及安全係數，讓旅客都能平安抵達目的地。

此外，捷運環狀線板橋站土地開發案預計今年底公告徵求投資人，侯友宜說，投資金額預估可達25億元，有望挹注捷運建設的自償性經費約7.4億元，盼於 2023 年開工；加上一旁特專三用地將興建「國家兒童未來館」，落成後可吸引更多人潮，共同帶動新板特區的建設及經濟發展。

(中時 )