《英雄聯盟》中、韓賽區(LPL、LCK)季後賽火熱進行中，本周LPL季後賽進入第4輪的比賽、LCK則是在4/10進行冠軍決賽，比賽精彩可期，切勿錯過。以下是本周兩場單場比賽的分析，提供給喜愛LOL的運彩朋友們參考：

4/8(四)17:00 EDG戰隊 vs. 滔博電競

LPL季後賽目前進行至第4輪的第2場比賽，由聯賽排名第2的EDG戰隊，對上在第3輪比賽中以3：1擊敗蘇寧易購(SN)的滔博電競(TES)。雙方曾在例行賽(3/13)中交手過1次，當時比賽最終TES以2：1拿下勝利，TES的ADC選手JackyLove適時的火力輸出，成了比賽的勝負關鍵。TES每位選手都有很強的對線能力，每局比賽進行的前15分鐘，TES總是能打出優勢，在經濟及英雄等級方面領先對方；同時，TES在本季最常出現的毛病，也就是比賽中、後期對於團戰的處理方式不佳，讓隊伍從領先打到輸的問題，從TES上一場對SN的比賽(4/6)中，看起來也獲得了很大的改善；克服團戰問題的TES，最終漂亮淘汰了SN並晉級季後賽第4輪的比賽，關鍵選手JackyLove全場比賽拿下9/2/11(K/D/A)的漂亮數字，以及41.5%驚人的傷害占比，同時獲選為該場比賽的MVP。至於EDG，例行賽能打出第2名的成績，自然也不是省油的燈，無論是團戰處理能力，或是下路選手的穩定度，EDG都不輸給TES，且EDG的ADC選手Viper更是以其優異的表現入選春季賽的第一最佳陣容名單，實力自然是不在話下。本次比賽，獲勝的關鍵要看兩大頂尖ADC選手的發揮，雖說Viper的穩定度佳，但JackyLove目前的狀態正好，很有可能會打出比預期更好的表現，因此看好TES能拿下勝利，推薦可買不讓分「滔博電競」勝。

4/10(六) 16:00 DWG戰隊 vs. GEN.G戰隊

LCK春季決賽，由聯賽排名第1的DWG戰隊，對上聯賽排名第2的GEN.G戰隊。例行賽DWG戰績16勝2敗，GEN.G戰績13勝5敗，雙方之前曾有過兩度交手，互有勝負，各拿下一勝；雙方在冠軍賽再度交手，相信定會是場龍爭虎鬥、精彩紛呈的精彩對決。先說GEN.G，能在準決賽以3：0完封T1確實厲害，中路選手BDD狀態絕佳，不僅全場壓制「大魔王」Faker，甚至在第3局的比賽中單殺Faker，打得T1毫無招架之力。不過，提到LCK能將T1打得毫無招架之力的隊伍，例行賽中兩度對上T1都能取勝的DWG，同樣有這個能力。DWG全隊5名主力選手中，其中就有4位拿過世界冠軍；此外，上路Khan、打野Canyon、中路ShowMaker等人更入選為LCK本賽季的第一最佳陣容(GEN.G的BDD僅入選為第三最佳陣容)，DWG以目前的黃金陣容出賽，即使將賽事層級拉高至世界大賽的水準，其他賽區能與之匹敵的隊伍仍是屈指可數。本次比賽，看好實力堅強的DWG能抱走春季賽的冠軍獎盃，推薦可買不讓分「DWG戰隊」勝。

(中時新聞網)