波音F-15EX戰機

美國空軍採購首長李察遜（Duke Richardson）周三在佛州艾格林空軍基地（Eglin Air Force Base）正式推出與命名儀式中宣布，最新型的F-15EX將名為「鷹式II」（Eagle II）戰機。

據《防務新聞》（Defense News）與《航空家》（The Aviationist）網10日報導，美國空軍共打算採購至少144架F-15EX戰機，以汰換平均機齡達37年的F-15C/D戰機。而空軍國民兵（Air National Guard）的F-15C/D機隊則將由F-15EX，或是F-35A戰機加以取代。

F-15EX和舊型的F-15C「鷹式」（Eagle）戰機，還有F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）相比，進行了一連串升級，其中包括電傳飛控系統，數位駕駛艙，兩座額外的武器塔和鷹式被動/主動警告及生存系統（Eagle Passive/Active Warning and Survivability System ，EPAWSS），還有漢威（Honeywell）打造的較先進ADCP-II任務電腦。

(中時新聞網)