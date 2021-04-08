國泰飯店觀光事業旗下以「海底兩萬里」科幻小說貫穿整體設計的COZZI Blu和逸飯店桃園館，即日起至6月30日，館內船艙造型Blu Bar推出全新一季「海洋系燈塔下午茶」，飯店西點團隊結合海洋風格、精心設計四款鹹食、七款甜點、兩款飲品，雙人限定980元+10%，平日可享桃園市民卡專屬85折優惠，標榜讓網美們享受一趟浪漫的藍色盛宴。

COZZI Blu館內以船艙造型打造的Blu Bar，這次西點團隊以海洋風、燈塔造型層架為主題，研發設計出各種網美必拍、超可愛具話題性的11款甜鹹點下午茶，每款皆2份、另含兩杯飲品，要帶領消費者探索「海底兩萬哩」鸚鵡螺號航行大海中，未知的秘密甜點。

「海洋系燈塔下午茶」中的「英式司康」維持傳統製作手法，溫熱的糕體蘸上手工自製莓果醬，標榜重溫戀愛滋味。「湛藍海洋瑪德蓮」濕潤鬆軟，淡藍色的貝殼外觀很吸睛。「貝殼珍珠松露巧克力」以萊姆酒帶入70%的黑巧克力內陷、搭配外層的白色巧克力，口感獨特，是一款視覺、味覺雙重享受的甜點。

飲品則有「尼莫船長的秘密」、「神秘島莓果樹」兩款無酒精特調，其中「尼莫船長的秘密」以自製藍柑橘糖漿加上新鮮鳳梨及檸檬汁，酸甜滋味，讓您一口喝下，宛如回到19世紀末、探索水手們航海冒險時，忘卻煩惱的飲品。即日起至6月30日限時供應，雙人售價980元+10%，平日持桃園市民卡，可享專屬85折優惠，凡消費「海洋系燈塔下午茶」即可獲藏寶圖一張，集滿對應商品另贈亞特蘭提斯特調乙杯。

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