投幣也能買花，農委會農糧署為建立國人用花習慣與擴大花卉消費需求，輔導台灣火鶴花產業發展協會，2021年1月底起在高雄醫學大學附設中和紀念醫院設置花卉自動販賣機，販售各式國產花卉花束，並規畫4月下旬擴大台中榮民總醫院等，未來希望能「遍地開花」提供消費者方便的購花管道，

農糧署表示，花卉販賣機可為花卉消費方式增加新的選擇，同時也提供花藝工作者展現花藝作品的絕佳舞台，可讓更多消費者看見國產花卉之美，增加國產花卉消費機會。

農糧署說明，為提昇國人花卉使用比例，近年積極輔導花卉產業團體開拓內需市場，尋找花卉消費新商機。2020年10月到2021年1月，火鶴花協會在台鐵新左營站設置花卉自動販賣機，以不同規格尺寸、價位、花材，或因應不同節慶的花束產品，測試通勤族群及旅客的接受度，反應良好深獲好評。

為進一步掌握不同場合的用花方式與消費行為，農糧署指出，火鶴花協會2021年在醫療院所設點販賣。醫療院所對花卉要求與一般商業空間不同，以適合醫療院所使用之國產花卉為優先，另需考慮擺放與後續養護便利性，以及避開特定花卉種類、花朵數量等民俗禁忌。

農糧署表示，花卉販賣機除提供販售花卉外，也規畫將販售機打造成為花卉伸展台，提供花藝工作者展示花卉作品，消費者可循作品上的小卡找到花店或花藝教室聯絡資訊，創造後續商機與促進花卉消費機會。

(工商 )