美系外資針對智邦(2345)出具最新研究報告，看好其第二季、下半年來自交換器市場的動能穩定，且產品組合將更加優化，維持其加碼評等、目標價320元。

智邦3月營收51.9億元，月增加42.9%、年增加12.6%，累計第一季營收131.98億元，年增加12.6%、季減少16%，整體來說，首季表現淡季不淡，也寫下歷年同期新高水準。

美系外資表示，智邦3月營收增長動能主要是來自ODM業務表現優於預期，累計第一季營收表現也優於預期，展望第二季，預計智邦營收將持續成長，季成長幅度落在5~10%，主要驅動力來超大資料中心的需求，再者才是ODM/企業交換機需求。

美系外資表示，進入下半年，看到智邦的成長動能來自於400G交換器、ODM/企業的新客戶加入，且受益於更好的產品組合，看好智邦下半年利潤率將提高優化，維持其加碼評等、目標價320元。

(時報資訊)