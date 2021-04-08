IT服務廠商緯創軟體（4953）公告自結3月單月營收為4.77億元，月增11.48％，年增20.95％。第一季營收為13.69億元，季增2.74％，年增20.16％。3月份單月及第一季營收表現成績亮眼，均創下同期新高，3月更一舉突破歷年單月營收的紀錄，第一季亦寫下單季營收歷史次高記錄。展望今年，緯軟2021年將以深耕一級大型客戶為主要策略，預期今年在高科技製造業、金融科技兩大業務都將有雙位數成長。

緯軟受惠於數據以及新科技驅動IT需求，去年營運繳出好成績，毛利率、營業利益率、稅後淨利率三率齊揚。若以營收比重來看，IT高科技貢獻46％佔最大宗、金融業26％、電信業16％、製造業7％。

以地區別來看，中國貢獻緯軟五成營收最多，台灣、日本則為16％與17％。其中，台灣市場比重受惠於台商回流、數位轉型需求增加，來自竹科、南科、電信業、金融業客戶的營收有大幅成長。

展望2021年營運，緯軟表示，整體來說，數據以及新科技驅動IT需求的大方向不變，中國市場的一級指標客戶將會是接下來緯軟營收持續突破的關鍵。目前緯軟前10大客戶，貢獻緯創軟營收四成以上，雙方合作關係都超過五年，顯示為長期穩定的合作，而非短期專案模式。此外，在緯軟前10大客戶中，有6～8家為世界前500強企業。

法人表示，以緯軟客戶類別來看，2021年以IT高科技、金融科技兩大領域動能最強，預期今年可達雙位數成長，金融科技部分，受惠於台灣、大陸純網銀業務以及金融業客戶推廣跨平台生態圈，帶動相關資訊服務產業。

此外，緯軟也打入中國大陸電動車、自駕車市場，目前與4～5家中國大陸品牌車廠合作開發電動車充電樁平台、自動駕駛系統。緯軟表示，佈局電動車市場已經一段時間，現在需求明顯增溫，預期今年就可以看到成效，將會是挹注營運的新動能。法人表示，整體來說，預期緯軟今年每月營收將以堆疊向上攀升，全年營收表現可望達雙位數成長。

(工商 )