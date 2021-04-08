中華電信8日，宣布將與微軟、思科、以及愛普生等，31家國內外5G AIoT垂直應用領域大廠、法人、以及學校等產學研單位合作方，進駐亞洲新灣區，打造5G AIoT應用研發及共創基地。

中華電信高雄成功大樓，8日舉辦「成功大樓啟用儀式」暨「5G AR 智慧應用合作暨XR智慧空間共創基地簽約儀式」，高雄市長陳其邁、副市長羅達生等，應邀出席，並一同見證中華電信子公司中華系統整合與佐臻、金屬中心、資策會、智慧眼鏡協會的「5G AR 智慧應用合作暨XR智慧空間共創基地生態系」成立簽約儀式。

中華電信董事長謝繼茂表示，即日起，包含微軟、緯創等許多國內外大廠，將進駐成功大樓，跟亞灣區所有的廠商共同研發5G AIoT應用的服務，同時，也將成立「XR智慧空間共創基地生態系」，代表5G AIoT應用服務，正式落地在亞洲新灣區。

謝繼茂指出，中華電信是「高雄5G AIoT國際大聯盟」的創始會員之一，承諾將針對園區的資通訊基礎設施、雲端機房跟5G網路建設，並招募在地人才成立研發團隊，未來，將以整個集團的能量，支持亞灣5G AIoT創新園區發展，持續投入5G企業專網、智慧製造、無人機智慧應用、AR/VR以及智慧環境監測等，希望更多廠商一起加入高雄創新價值鏈，讓高雄成為南台灣接軌國際的重要管道。

8日的儀式，包括中華系整、台灣微軟、台灣思科、台灣愛普生、中光電、方兔工作室、佐臻、谷林運算、亞旭電腦、所羅門、品臻、美商寶蘊凌科、紅然、雅匠科技、雲達科技、雲鼎數位科技、達明機器人、愛實境、銀創雲端科技、緯創資通、緯謙科技、耀登科技、AECOM、輝創電子、Wise Ocean、台灣智慧眼鏡產業協會、高雄榮總研創中心、工研院、資策會、金屬中心及高科大等31家企業、法人、學校等產學研單位均出席參與，宣布與中華電信共同進駐高雄亞灣區，聯手航向5G AIoT新藍海。

高雄市長陳其邁致詞指出，中華電信從5G釋照開始，一直扮演領頭羊的角色，5G應用更是跑在前面，預見亞灣區未來開發潛力、看好高雄，更拿出實際行動支持高雄產業發展，另外，微軟也從建立驗證示範場域開始，就投資高雄提供接軌國際平台的服務，更協助許多新創公司從起步到成為獨角獸，攜手一起進駐亞灣。

陳其邁表示，目前許多進駐廠商的技術實力，都是世界頂尖，希望藉由系統整合商以大帶小，吸引更多5G AIoT新創公司到高雄，高市府也將從觀念驗證、商業模式到服務模式，都提供最完整的試驗、試辦場域跟設施，跟所有夥伴聯手爭逐國際市場。

(工商 )