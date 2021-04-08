太魯閣號事故發生後，交通部長林佳龍昨表示已向政院遞出辭呈。對此，內政部長徐國勇今表示，事發第一天他與林佳龍一同搭行政專機趕往花蓮時，林佳龍在飛機上就說會負起政治責任，「林部長是有擔當的，第一時間就表達自己的立場。」

交通部長林佳龍昨赴立法院針對太魯閣列車事故進行專案報告，面對究責問題，他表示，他是由蔡英文總統和行政院長蘇貞昌共同任命，因此在事故第一天，就同時向蔡總統、蘇貞昌提出口頭請辭；至於書面辭呈，也在前天交給蘇貞昌。

面對林佳龍的請辭，徐國勇今在立法院表示，太魯閣號事故發生後，他就得到很多訊息，包括警察局長、消防局長、消防署長都向他表示可能會出現重大傷亡。

因此，徐國勇說，在當天上午9點多接到通知後，第一時間就請警消、空勤總隊全力救援，並載著特種搜救隊前往救災；而交通部次長也是搭乘直升機趕到現場，接著他和林佳龍則是搭乘行政院長蘇貞昌的行政專機前往花蓮，兩人一起到場了解撞擊狀況。

被問到近日是否曾與林佳龍聯繫？徐國勇說，當天他和林佳龍在行政專機上，林佳龍在第一時間就很明白地說會負起政治責任，「政務官負政治責任，這是負責的表現，也是政務官應有的態度，林部長是有擔當的，第一時間就表達自己的立場。」

徐國勇說，對於臺鐵意外，該負的責任都要負、該處理的都已經在處理，「必須把救災做一個完整的段落，這就是佳龍的態度。」

對於後續災後處理，徐國勇表示，政府一定會檢討問題在哪，法令若充足就該檢討要如何更落實，法令若不足就要盡快修改。他強調，面對這麼悲痛的事情，相信不少民眾都有創傷癥候群，政府會盡快讓傷口結痂，讓臺灣能一起往前走。

(中時 )