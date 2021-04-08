彰化一名33歲干姓男子，與友人王男及其女友朱女為同居室友，因王男積欠朱女10萬元款項，2人為錢發生爭吵，嚴重影響干男生活作息，干男因此心生怨懟，竟夥同友人綁架王男，欲將王男帶往王男父母住處，希望其父母能出面解決，事後王男掙脫憤而提告，彰化地院審酌，干男想為朱女催討債款，但不思理性方式解決，竟夥同友人剝奪王男之行動自由，考量干等4人犯後態度良好，分別處拘役30至40天，得易科罰金。

判決書指出，34歲干男因為不滿室友王男與其女友時常吵架，時常因爭吵聲影響到他的生活作息，一氣之下想幫忙2人處理債務問題，因此找來3名友人假裝劫匪，強行押走王男，希望王男父母可以拿錢出來解決，但不知情的王男逃脫後報警處裡，才讓這起烏龍擄人案曝了光。

去年8月某日晚間，干男找來黃姓等3名友人，相約在住處樓下，干男假借有朋友來訪打電話叫王男下樓開門，並指示王男走到黃男停車處，同夥隨即將王男強拉上車，並用膠帶綑綁王男手挽，當時王男奮力掙脫才沒有遭綁。

判決書指王男並不知主謀是室友，事後因心理壓力過大，獨自一人走在路上，或有車輛經過都會感到害怕，請求法官從重量刑；但干男也表示，自己真的沒有想要傷害王男，只希望他們不要為錢吵架，好讓彼此生活都能回歸正常。

法官審酌，干男等想為王男與女友解決債務問題，手段雖然不思理性，但難以認定為擄人勒贖未遂罪，最後以共同剝奪他人行動自由未遂罪，處王男拘役40天，同夥黃男等人則處30至35天不等，得易科罰金，可上訴。

(中時 )