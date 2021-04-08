北大高中帶領北大小峽客展開新的學習視界，享受閱讀帶來的樂趣 。（新北市教育局提供）

福營國中閱讀課程強調跨域協同教學，讓學生展現學習遷移力。（新北市教育局提供）

五華國小以秀英花為主軸的校訂閱讀課程，發展出「閱讀為生命之禮」的跨域學習。（新北市教育局提供）

新北市推動4.0智慧閱讀計畫，今年在教育部的推動閱讀績優學校、閱讀推手評選中，有5所學校、6位教師及5個團體獲獎，總獲獎數16件為全國最多；其中三重五華國小以秀英花為主軸，帶領學生一起創作繪本，並作為全校閱讀精選，已是校內第3度榮獲閱讀磐石獎，最受矚目。

新北市教育局介紹，今年有2所國高中榮獲閱讀磐石獎，新莊福營國中從2009年起分4階段推動閱讀教育，學校年增800冊閱讀書及，更增設6個閱讀特色館，讓學生閱讀更多元化；北大高中國中部老師組成「心領神會閱讀專業社群」，設計融入重大議題的3年主題閱讀課程，帶領北大小峽客展開新視界，享受閱讀帶來的樂趣。

另3所國小部分，三峽介壽國小以「飛閱花蝶」校訂課程為基礎，除有分年段使用的圖書館，更建置攝影棚製播「介壽之音」校園新聞，強化媒體素養教育；板橋積穗國小展出將閱讀融入STEAM的校訂閱讀課程，培養學生藉由閱讀解決問題的能力。

三重五華國小2017年才以「木棉花故事團」榮獲教育部閱讀推手團體獎，去年老師杜筱梅又榮獲教育部閱讀推手個人獎，今年學校以秀英花為主軸的校訂閱讀課程，發展出「閱讀為生命之禮」的跨域學習，帶領學生一起創作繪本，學生創意繪本則成為全校閱讀精選，再次榮獲教育部閱讀磐石學校獎，成功囊括教育部閱讀磐石三桂冠。

閱讀推手個人組部分，土城國中老師蔣慧琳以「閱讀之光 鑰啟三品」為題，藉由培養閱讀的習慣，穩定青少年躁動的心靈；新莊光華國小向日葵故事團獲得教育部閱讀推手團體組，推動「故事上舞台，繪本立體化」，以繪本兒童劇來推廣閱讀，從學校到社區，從社區到偏鄉，讓書香傳遍每一個角落，更曾多次邀請作家，以真人圖書館的方式，參與校內外的演出。

教育局長張明文表示，新北市閱讀政策從北縣時期的1.0圖書資源的購置、到升格後2.0圖書館改造，再到3.0設置閱讀教師後，目前進入4.0智慧閱讀的階段，至今已運作5年，不僅提供閱讀推動教師共備共學的平台，也奠定新北推動閱讀的基礎，未來期待在更專業帶領下，讓新北市的學生都能培養終身學習的閱讀興趣。

(中時 )