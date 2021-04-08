富邦集團董事長蔡明忠涉有線電視TBC案投資疑雲引發監察院、國家通訊傳播委員會NCC、金管會聯手調查！金管會主委黃天牧8日證實，「有在進行調查」，會根據NCC所給的內容去查，NCC希望金管會協助查金流，尤其涉國外的部分，因為NCC不能做，但這牽涉到與國外監理機關合作問題，目前調查過中表不能說太多。

金管會會開始調查此案主要是近期有線電視TBC案投資疑雲有關。2020年2月提出申請的TBC有線電視集團交易案，涉及2017年鴻海集團呂芳銘以新加坡Dynami Vision 併購TBC上層基金的管理公司股權時與蔡明忠的借貸關係的界定。

外界質疑蔡明忠的凱擘涉及以借貸方式增加實質影響力，成為該投資案背後藏鏡人，更觸及了有線電視系統業者三分之一市佔率的上限，但2017年郭呂交易當時NCC並未察覺。

外界也質疑此案的TBC集團牽涉從2014年以APTT名義偷跑到新加坡上市規避台灣政府監督，而2017年蔡與呂的可能以債作股的投資掌控，再到2020年大豐戴永輝與呂芳銘的交易，疑點重重。

NCC已將此案相關資料送到金管會，希望金管會協助調查當時富邦及蔡明忠貸款或借款給呂芳銘等人的過程，黃天牧證實金管會已著手調查金流中。

(工商 )