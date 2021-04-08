王凱、江疏影主演《孤城閉》現於中視熱播，除了主角以外，配角個個也演技出眾。像飾演宋仁宗貼身內侍「張茂則」的葉祖新，曾在古裝劇《步步驚心》中飾演十阿哥，過往多半演輕浮張狂的人物，這回飾演「張茂則」被網友評價轉型突破，讓葉祖新很欣慰，「聽到這評價特別高興，這10年我一直嘗試改變」，葉祖新也很喜歡角色人設，「是沉穩內斂，克己於內，但不失胸中丘壑的成熟男人，很有大格局，完全是一個好男人的典範。」

葉祖新入行多年，認為演戲沒有竅門，「只有真誠，就是真聽、真看、真感受。」他自認是「笨」演員，就是按部就班背熟劇本，看透每一句台詞，吸收讓自己一言一行都內化成角色。他表示，一開始看《孤城閉》厚重劇本，第一次沒看明白，就知道這戲不簡單。葉祖新對於角色解讀，因為是宦官，在宮裡狀態較卑微，也不能有太多太大動作，很多是內心戲，用眼神表達情感。他也為戲改變姿勢，原本學跳舞的他多抬頭挺胸，生活中反而習慣半駝背的感覺。

葉祖新飾演的張茂則從小陪著官家長大，與王凱對戲最多，兩人私下也很熟，他讚王凱拍戲時很貼心，像有一場葉祖新背著王凱，邊走王凱邊說話，滿滿一整頁台詞，王凱知道他背人很費力，完全沒NG一次完成。劇組演員感情好，葉祖新說拍戲過程很幸福，像是拍攝畫面全是真的，「烤雞真的在烤，魚也是活的」，給演員的東西也都能吃，也讚工作人員各司其職，不出聲音怕干擾演員情緒，專業的態度也顯示對演員的尊重。

雖然是配角，「張茂則」這角色卻也是不可或缺，一個默默喜怒不形於色，一直守護著官家和曹皇后，葉祖新把這角色的價值最大化，「這部戲讓大家看到改變，是特別開心，等於付出得到了認可。」在演藝圈，他抱持著順其自然的心態，「走好當下的每一步，在每部戲裡都留下最好的自己。」訪談中葉祖新還說最想挑戰軍人、警察這類角色，未來也不排除嘗試演電影，任何機會都想把握。葉祖新參與演出的《孤城閉》，現正每週一至週五晚間8點在中視頻道播出。

葉祖新在《孤城閉》飾演宋仁宗貼身內侍「張茂則」。（中視提供）

葉祖新在《孤城閉》中和江疏影有不少對戲。（中視提供）

(中時 )