散熱模組零件供應商—安力-KY(5223)拓展非NB產品有成，第1季非NB產品比重提升到21%，第1季合併營收為5.86億元，年增128%，由於客戶訂單平穩，安力-KY預估，上半年業績將優於去年同期。

安力-KY主要產品為散熱零組件，散熱模組通常包含主動式散熱零件與被動式散熱零件，風扇為主動式，其餘大多為被動式，安力-KY則是兩種模式的散熱零件皆有生產；過去安力-KY產品以NB相關為主，近幾年公司將重心放在非NB產品，成果逐漸顯現，其中伺服器散熱零件今年前3月出貨1900萬元，佔整體營收提升至3%，雲端服務需求將持續帶動伺服器出貨成長，又以北美四大資料中心業者包含亞馬遜Amazon、谷歌Google、臉書Facebook、微軟Microsoft最具動能，前述四大業者安力-KY就囊括其三，且伺服器與一般消費電子產品不同，通常會延續較長時間，全球伺服器出貨量及台廠相關營收可望同步增長；至於遊戲機散熱零件前3月出貨也高達6400萬元，佔整體營收比重提升至11%，伺服器、遊戲機等非NB產品佔第1季營收比重也攀升至21%。

在NB部分，由於宅經濟未退燒，非蘋系列NB今年前3月出貨2億3900萬元，較去年同期成長110%，佔整體營收提升至40%，美系NB大廠今年前3月出貨2億1500萬元，較去年同期成長87%，佔整體營收37%，整體NB產品佔比78%。

安力-KY表示，過往散熱產品技術以主被動混合式熱管理方案為主，現行設計逐漸走向輕薄短小並多功能化的趨勢下，使得產品所運用的材料以及技術更為講究，必須搭配客製化散熱裝置方可有效降溫，這樣的趨勢正是公司的強項，因應趨勢的變化，公司能配合客戶提供各種散熱解決方案之生產模式，國內外金屬壓鑄與沖壓產品之生產廠商雖為數眾多，又以中國大陸近年來新增許多規模較小之廠商，但是像公司以散熱零組件為主要產品的公司則不多，且安力-KY產品精密度高加上品質穩定，故能成為全球各大品牌電子產品長期主要合作夥伴。

安力-KY自結3月合併營收為1億8000萬元，年增約67%，為歷年同月最佳，累計前3月合併營收為5億8600萬元，年增約128%，亦是歷年同期最佳。

(時報資訊)