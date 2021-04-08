美國名人賽(Masters Tournament)是高爾夫球年度四大賽之一(其他三大賽為PGA錦標賽、美國公開賽和英國公開賽)，過往都是在每年的4月初舉行，去年因為新冠疫情的緣故，延後至11月中才開打，但今年維持傳統，再度回到4月，高爾夫聖地奧古斯塔國家高球俱樂部等待眾家好手大駕光臨。

2021美國名人賽已經邁入第85屆，征服奧古斯塔一直以來都是高球選手的畢生夢想，但能夠穿上冠軍綠夾克的球員鳳毛麟角，史上贏得2次冠軍或以上的選手也只有17人，今年已81歲的「金熊」尼克勞斯(Jack Nicklaus)曾摘下6次冠軍無人匹敵；2019年東山再起的老虎伍茲(Tiger Woods)以5件綠夾克緊追在後(可惜今年2月發生車禍骨折本季提前報銷)；已故的「國王」阿諾帕瑪(Arnold Palmer)則以4座冠軍排名第3。

目前世界排名第一的美國名將D.強生(Dustin Johnson)，去年得償所願，生涯首度在名人賽封王，他在前二輪與多名選手共同保持領先，第三輪打出65桿後躍居單獨領先，最終是以低標準桿20桿的268桿破大會紀錄，5桿的領先優勢擊敗南韓球王任成宰和澳洲好手卡麥隆.史密斯(Cameron Smith)，繼2016年的美國公開賽後，贏得生涯第2座四大賽冠軍。

D.強生去年狀況十分出色，四大賽除了停辦的英國公開賽，8月的PGA錦標賽並列第2，僅以2桿之差敗給美籍日裔的年輕新星柯林.森川(Collin Morikawa)；9月的美國公開賽則並列第6，另外也贏得3項PGA巡迴賽的冠軍，更獲選為年度最佳球員。以D.強生去年的穩定表現來看，被視為奪冠熱門很合理，7倍的冠軍初盤賠率也十分誘人。

布萊森.德尚布(Bryson DeChambeau)正處於職業生涯的上升期，去年在美國公開賽首奪四大賽冠軍，PGA錦標賽則並列第4，表現並不比D.強生遜色；湯瑪仕(Justin Thomas)近4個賽季有3季都是獎金王，2017年在PGA錦標賽贏得生涯首座四大賽冠軍，去年美國公開賽並列第8、美國名人賽排名第4，外加3項PGA巡迴賽冠軍，也絕對是綠夾克的有力競爭者。德尚布和湯瑪仕的冠軍初盤賠率都是9.5倍，同時包牌以上3名球員，如果其中一人順利奪冠，仍有不錯的回報。

最後推薦兩名高賠率之選，曾經排名第一多達106週的北愛爾蘭名將麥克羅伊(Rory McIlroy)，去年雖然沒有冠軍進帳，但他在四大賽的表現長期以來都很穩定，去年美國名人賽並列第5、美國公開賽並列第8、PGA錦標賽並列33，美國名人賽是麥克羅伊唯一沒有贏過的四大賽，但近7年有6年都排名前10，絕不能忽視他的存在。B.科普卡(Brooks Koepka)在2017-19的三年內連贏2座美國公開賽和2座PGA錦標賽冠軍，去年因傷影響表現，但年底的美國名人賽並列第7作收，狀態已見回升，兩人的初盤落在15倍和20倍，不妨小試。

(中時新聞網)