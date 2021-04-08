影響‧新劇場《來玩好滋味》國小教育專案與演出計畫，安排學童以五感體驗戲劇，在劇場學習品味人生。(曹婷婷攝)

致力推動兒童與青少年劇場的「影響‧新劇場」，長年耕耘創造力教學及戲劇教育專案，今年獲文化部補助支持，與台南市進學國小、開元國小、志開實驗小學及國立台南大學附設實驗國小合作「《來玩好滋味》國小教育專案與演出計畫」，4月8日、9日於國立台南生活美學館演藝廳安排學童以五感體驗戲劇，在劇場學習品味人生。

「影響‧新劇場」創團10年了，希望透過戲劇啟發兒童及青少年觀眾的想像力與創造力，讓孩子可以從戲劇中欣賞美感、開拓視野、建立多元寬廣的價值觀，並培養對社會與人文的關懷，希望透過表演藝術，將人文素養等議題帶入校園，也讓學子有機會進入專業劇場，實際體驗藝術與文化之美，期待為文化體驗教育帶領新視野。

今年為小學中年級量身設計的「來玩好滋味」文化體驗教育專案，運用富有想像力及創造力的表現手法，打造「色、香、味」俱全的藝術演出，傳遞「故事的滋味」、「食物記憶傳承」、「感恩與分享」旨趣，讓劇場不僅止於被動體驗，及視覺感官的體驗，也能有五感經驗過程。

本次演出最特別之處，在於小觀眾不只能沉浸在劇情中，還能與演員扮演的廚師互動點菜分享，勾起回憶裡最甜蜜的片刻，藉由演員們精彩的演出讓台上台下融為歡樂的海洋。計畫已完成前期進入校園文化體驗前置課程，本周欣賞專業劇場表演後，將分別在4所小學進行後續成果展現。

配合文化部推動文化體驗教育政策，「影響‧新劇場」辦理「109-110年度文化部文化體驗教育計畫」，本年度除了國小教育專案外，同時也正執行以高中生為對象之「青春好莎！」青少年讀劇計畫，將於6月5日於臺南生活美學館進行讀劇展。

劇團針對文化體驗教育的精神，以擅長的劇場美學、表演藝術專業與人文關懷為蘊底，規劃針對不同年齡層策略取向的課程，進行提升藝文感知能力的文化體驗活動，也落實108課綱所強調的多元探索及素養學習。

(中時 )