花蓮太魯閣事故造成50死慘劇，多數遺體因撞擊而殘破不堪，肩負修復大任的「76行者」團隊近日卯足全力，不少團員在縫合過程中，不慎被器械扎傷，花蓮慈濟醫院也駐點啟動感染控制程序，為受傷成員包紮、打破傷風， 日後將協助團隊進行抽血檢查，最久可追蹤半年。

「每天都有人被扎傷，真的很不捨。」花蓮慈濟麻醉科醫師、發言人李毅指出，大體在縫合時，需要使用諸多機械，許多修復師因此受傷，考量大體細菌多、衛生狀況不佳，恐讓團隊成員感染肝炎等相關疾病，慈濟將比照醫院的感控模式，替眾人把關，讓他們不用跑醫院就能接受治療。

李毅表示，治療過程分兩階段，一階為基本包紮、施打破傷風及食用抗生素，二階則是抽血追蹤，確認肝功能狀況、是否有因公感染相關疾病，因為修復師平時工作忙碌，對自身健康沒那麼關注，團隊成員也能利用這次機會，正視自己的身體狀況。

李毅說，不少家屬就醫住院後，出現流淚、眼神呆滯及夜不成眠的狀況，慈濟也提供一對一的關懷服務，但最嚴重的還是創傷症候群，這陣子會一直發生。不過也有民眾心態相當正面，說事故發生後接受社會諸多幫助，未來定將努力回饋，回報恩情。

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(中時 )