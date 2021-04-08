中央大學籌設八德校區，其中，中大醫院設立計畫書已通過桃園市醫事審議委員會審核，近期將送衛生福利部審查，預計在今年完成BOT招商與簽約，2027年底開始營運。

校方指出，中央大學八德校區以發展預防及精準醫學為核心，打造「智慧健康創新園區」佔地2.6公頃，包含有中大醫院、智慧健康科技園區、新創基地與國際人才培育中心。教育部於2020年8月同意中央大學籌設「八德校區」，校區土地亦於2021年1月獲行政院同意撥用，中大醫院設立也經桃園市醫審會通過，近期將送到衛福部審查，預計今年招商、簽約並開始實質開發，採促參BOT模式，引進民間資金進行興建與營運。

中大在八德設立醫院，主要考量八德地區人口急遽成長，已達20萬人，但區內僅有診所並無區域醫院設立，鄰近的大溪區及復興區也無區域醫院，醫療資源明確不足，民眾就醫極為不便，因此，中大校長周景揚與桃園市長鄭文燦於2020年1月共同簽署「八德智慧健康創新園區」合作意向書，將設立醫院滿足當地急重症醫療需求，並發展新世代智慧健康科技，配合桃園智慧城市發展，打造智慧醫療照護體系。

(中時 )