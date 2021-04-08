背靠背(back to back)在職業運動來說顧名思義就是連續兩天出賽，如此沒有休息日的賽程安排對於球員的體力是一大考驗，通常背靠背出賽的勝率都會受到一定程度的影響，少數非常具有韌性的球隊可以維持戰力甚至越挫越勇！下面介紹本季美國職籃在背靠背出賽的嚴苛條件下，有哪些球隊容易體力潰堤、又有哪些球隊不畏逆境，值得喜歡運彩的朋友們參考。

NBA球隊背靠背戰績

背靠背戰力下降的TOP3

76人本季目前勝率高達68.6%與籃網並列東區龍頭，想不到他們背靠背的戰績4勝5敗勝率僅44.4%，其中一場甚至輸給東區倒數第4的騎士，背靠背勝率比整體勝率低了24.2%，是30支球隊中背靠背戰力下降最多的第三名。馬刺目前以五成的勝率排名西區第9，由於球員普遍偏年輕，調節體力的訣竅還有待磨練，背靠背出賽勝率僅22.2%，差距高達27.8%，是最不會打背靠背的第二名。面對背靠背賽程最崩潰的球隊非暴龍莫屬，暴龍本季飽受染疫風波以及交易流言困擾，球員心力不放在球場上，更難通過連續出戰的考驗，背靠背戰績僅1勝10敗，是唯一一支整體勝率與背靠背勝率差距超過三成的球隊。

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背靠背戰力上升的TOP3

魔術勝率僅34%在東區排名倒數第二，但他們背靠背勝率五成實力不容小覷，曾經在背靠背出賽場次擊敗過籃網、黃蜂及太陽…等強隊。西區倒數第二的火箭勝率僅26%比魔術更差，9場連續出戰拿下4次勝利完全看不出來是支墊底球隊，值得注意的是二月到現在火箭只贏4場比賽，其中有3場都是背靠背出賽。快艇是全聯盟最會打背靠背比賽的球隊，整體勝率65.4%排名西區第三已經不俗，背靠背出賽8勝1敗勝率高達88.9%更是出色，唯一輸掉的一場比賽主力喬治(Paul George)並未上場。

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(中時新聞網)