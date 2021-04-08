獨董不要跑錯教室了！「中華獨立董事協會」、「台北獨立董事協會」到底該去哪家上課認證才有效？立委林楚茵8日於財政委員會質詢指出，獨立董事的設置是為了監理上市櫃公司運作、保護投資人權益，每年須達一定進修時數，然而現卻有獨董協會於地方政府登記立案，意圖避開金管會監理，該課程認證有效嗎？

金管會主委黃天牧承諾，會去清查、一個月內給答案，不過，他認為獨董自會有判斷力，會找合格認證機構。

林楚茵指出，台北市獨立董事協會於2020年向台北市政府申請設立，而非由金管會核准，疑似刻意規避金管會監管。官網的聯絡電話只有行動電話，地址設在「台北市復興北路58號12樓」，上網一查就會發現，高達100多家公司都設在這個共享辦公室。

此外，這個協會開辦的課程DM上，用縮小且模糊的字體寫著「申請認證時數3HR中」、「認證單位為台北市獨立董事協會」，這樣的課程金融監理機關會認可嗎？

證交所總經理簡立忠回答，目前還沒核准過該協會課程，所以這個課程要認證時數是無效的，所以未來審查時會特別注意各單位背景，黃天牧也表示，會後將針對此事清查，並廣泛的讓上市櫃公司知道，哪些是被認證的機構。

林楚茵補充，該協會創辦人周大任同時為香港獨立非執行董事協會其中一位創會會員，據媒體報導，該協會另一創會會員范仁達與周大任有密切關聯，但范擔任多達13家香港企業的獨董職務。

林楚茵強調，港版國安法通過後，大家都很擔心大陸的蠶食鯨吞手法，而如果這個協會的認證課程不被核可，為什麼要招生會員？有可能是要拿到台灣獨董、董事、監察人的會員的資訊，這些職位都是社會上具相當程度的專業人士，其個資都是重要資訊，如果此門一開，台灣公司治理恐怕會崩壞。

黃天牧承諾，最快一個月內會完成公布合格的進修課程認證機構。

(工商 )