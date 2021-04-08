清明假期後，台股續上攻並再創歷史新高，帶動各期均線呈多頭排列，技術指標持續轉佳，3月營收陸續公布，預期正面，法說會、第一季財報、股東會等利多接續登場，加上美國聯準會（Fed）維持寬鬆政策不變，拜登政府繼紓困案後，將推逾2兆美元基建計畫，預期台股在傳產、電子健康輪動下，指數可望維持波段向上趨勢，主軸建議著眼於永續成長概念股。

日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，台股基本面擴張無虞、資金面維持寬鬆，支撐台股高檔震盪，根據機構法人預估，今年台股上市櫃企業獲利可再創新高約2.64兆元，預期明年發放的現金股利上看1.8～1.9兆元，股利與獲利二大利多，使台股成為參與多頭行情的最佳選擇。其中以公司治理、環境、社會等準則檢視全球股市永續投資機會，台灣表現相對亮眼，已成為永續投資好標的。

陳思銘指出，公司治理與公司的EPS及ROE呈正相關關係，根據第六屆公司治理評鑑結果，位列公司治理前5％及前5～20％的公司，表現均優於全體參評企業平均表現。以EPS表現為例，上市公司治理評比前5％企業的2019年平均EPS為3.48元，治理評比前5～20％的2019年平均EPS為3.62元，遠高於全體受評公司的平均2.72元。

再從台股指數表現可見，統計2016年以來至2021年4月6日的績效表現，具備公司治理永續投資題材的台灣公司治理100指數上漲114.7％，長期表現優於大盤的100.7％，也印證更優質的公司治理，可帶來更強勁績效報酬。

(工商 )