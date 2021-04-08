大台中從2010年合併升格十年，終於進入捷運時代，中華民國全國商業總會主席、鄉林集團董事長賴正鎰8日表示，縣市合併後，從重大建設、中科產值年增率、人口成長率、住宅建照核發數、土地交易量能、公司登記家數成長皆躍居「六個第一」，朝國際城市規模發展。

賴正鎰指出，他在12年前向政府提出「三個第三」建言，包括第三個直轄市、第三個科學園區、第三個國際機場後，大台中十大建設藍圖加速推進。

從全台六大都會區人口消長，以戶籍人口計算遷出率比較，去年台北市2.9％人口流失最嚴重，台中市遷出率僅0.4％，人口外移最少，台中每年正成長2萬多人，總人口突破282萬人，成長率為六都最高，10年來約增16萬人。

「人口移入與就業機會成長支撐服務業」，鄉林不動產研究室說，台中市百貨公司林立，尤其新光三越與大遠百台中店年營業額分別創全國單店最高紀錄，中部人購買消費力驚人，尤其高科技產業表現亮眼，更是購屋主力。

賴正鎰強調，中科就業帶來科技人口，政府打炒房三個多月出現短暫亂流，今年第一季保有800億元推案量來看，購屋者仍支撐房市。

政府自去年底開始調控房市、央行也緊縮不動產放貸成數，但台中置產需求大、房市長期看旺，加上捷運綠線通車效應發酵，外地建商搶地風潮未歇。

台中捷運綠線通車效應發酵，台中市進入捷運時代，開創大眾運輸路網。（盧金足攝）

鄉林不動產研究室指出，以今年前三個月交易量，土地交易前三大熱區分別是北屯區2705筆、93萬7538平方公尺;西屯區1858筆、22萬437平方公尺及太平區1211筆、27萬6001平方公尺；房屋交易熱區則仍以具捷運題材的北屯區、西屯區及南屯區賣相最佳。

去年全台土地增值稅稅收總額1133億元，較2019年增加121.6億元，年增率12％。其中台中市土增稅以188.5億元居六都第二，僅次新北市的228億元，台中市土地增值稅超徵54.90億元；契稅也超徵22％，土地交易熱絡。

賴正鎰說，面積最大的14期重劃區高達404公頃，2000多筆土地今年將釋出，這些大量的新興重劃區，加上太平、大里與北屯區也都還有新興重劃區規劃中，串聯起大里太平，清水、沙鹿與龍井等地，屯區與海線將是未來中市重點開發區域，甚至外溢到彰投地區。

「台中捷運綠線通車，縮短市區與高鐵特區距離」，賴正鎰表示，水湳經貿園區與台中高鐵特區標售配餘地，各出現每坪280萬元、96.5萬元的超價行情，預估未來這兩區每坪房價將躍上60萬元與35萬元，台中房價可望直追新北市。

(中時 )