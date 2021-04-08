台中市體育總會全力支持市府推動各項體育活動及選手訓練，台中代表隊於去年全民運動會奪下3連霸，傲視全國；運動局長李昱叡7日晚上出席體總會員大會時表示，感謝台中市議會議長暨體總理事長張清照積極帶領總會及各單項委員會推動台中體育發展，與市府共同打造台中運動城市。

台中市體育總會昨晚在清水舉辦會員大會暨台中體育業務研討會。張清照表示，體育總會共61個單項委員會及18個區體育會，近幾年在各個單項委員會全力配合及努力下，台中選手在全民運動會拿下3連霸，抱回上百面金牌，感謝單項委員會的協助，以及教練與選手們的努力。

張清照指出，體總將繼續為選手們謀更好的福利與競賽獎金，並爭取建設更好的訓練及比賽場地，力挺體育相關預算審查，為台中市體育發展盡心力。

李昱叡說，台中於去年全民運勇奪57金、51銀、46銅的好成績，連續3屆榮獲全國第一名總統獎，其中台中飛盤代表隊拿下3屆冠軍，感謝台中體育總會及各單項委員會長期培訓，也肯定台中代表隊經年累月的訓練，市府為鼓勵運動選手而提高獎勵金，僅全民運就發出7490萬餘元，期待選手再創佳績。

昨日體總會員大會暨台中體育業務研討會，包括議長暨體總理事長張清照、運動局長李昱叡、社會局長彭懷真、立委楊瓊瓔、體總秘書長楊永昌、副秘書長張明昌、彭乾銘、台中市體育總會馬術委員會主委顏寬恒，以及各單項委員會多位總幹事均出席。

(中時 )