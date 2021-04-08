馬紹爾人口約7萬，和心果菜生產合作社出貨對象是超市體系，量少但多樣，8日出口的有甘藍、山東白菜、青花菜、短期葉菜、蒜頭、彩椒、蘿蔔、西瓜等。（周麗蘭攝）

雲林縣西螺鎮和心果菜生產合作社克服葉菜類保鮮難題，銷往馬紹爾群島的超市，每3個月出貨一次，8日舉行封櫃儀式。（周麗蘭攝）

西螺鎮和心果菜生產合作社使用「調氣式保鮮袋」，成功延長葉菜類保鮮期到35天，銷往馬紹爾群島的超市，每3個月出貨一次。理事主席程坤生表示，試運了7、8趟，效果非常好，雖然比一般塑膠袋貴5倍，但在蔬菜成本上算是便宜，1公斤蔬菜只需花1元。

台灣出口到澳洲東北方的馬紹爾群島航期約25天，對生鮮蔬菜是一大挑戰，西螺鎮和心果菜生產合作社使用華年股份有限公司提供的氣調保鮮袋，裝袋後封口即可，克服長途海運的保鮮難題。

程昆生指出，經測試葉菜類放35天還非常ok，如果沒有使用氣調式保鮮袋比較容易出現斑點，1公斤蔬菜花1塊錢的保鮮袋成本，產品壽命延長1倍到2倍時間，值得推廣。

他表示，空運和海運成本1公斤至少差70、80元，台灣優良蔬菜必須要靠保鮮技術，才能外銷到更遠的地方。

西螺農會總幹事廖錦富說，蔬菜送到馬紹爾群島的消費者手上至少1個月，這是以前無法突破的困境，他第一次聽到葉菜類也能外銷，成本也不高，可望帶動蔬菜產銷的轉變。

馬紹爾人口約7萬，和心果菜生產合作社出貨對象是超市體系，量少但多樣，8日出口的有甘藍、山東白菜、青花菜、短期葉菜、蒜頭、彩椒、蘿蔔、西瓜等，合適溫層差了7、8度。

雲林縣府農業處長吳芳銘表示，每個農作物的溫層都不一樣，放在同一個貨櫃不容易，要考慮冷氣出口在哪裡、還要分配位置，出口幾次後才會得到經驗值，這是一個考驗。

吳芳銘說，台灣蔬果水份和甜度高，不太適合長途運輸，若沒有控制好保鮮就會出問題斷了外銷路，如今透過保鮮技術加值，延長蔬果壽命，也能做產季調整、加工，盛產價跌時不必只能靠耕鋤。

雲林縣府副縣長謝淑亞、雲林縣議員李明哲、華年公司總經理洪森發8日都出席封櫃儀式。洪森發表示，希望保鮮技術能幫助台灣奪回「香蕉王國」美名，台香蕉再度行銷全世界。

(中時 )