新加坡商美歐亞綠能於2019年8月正式進軍台灣投資再生能源，美歐亞在台兩年內即開發多項大型電站，未來預計在台投資太陽能達1GW(百萬瓦)以上，預計專案總投資金額上看650億~700億元不等。今天美歐亞旗下子公司永堯能源之六年期新台幣24.95億元聯合授信案為私募股權基金成功進行銀行聯貸，代表台灣銀行界已將視野放眼國際；本授信案也是美歐亞集團在台第一個聯貸案，分別由永豐銀行，凱基銀行、安泰銀行，富邦銀行聯合主辦，參貸行為國泰世華銀行。自開案募集到結案僅三個月，是台灣金融市場對太陽能電站聯貸融資少見的結案速度。

永堯全案採取分期分區方式進行第一期15MW(百萬瓦)預計於2021年底併網發電，預計首年度發電量為1970萬度電；第二期及第三期則預計於2022年第三季併網發電，屆時永堯50M(百萬瓦)總和發電量將達4270.5萬度、永堯是彰化最大的地層下陷區且為首座於不利農業經營區單一最大型161kv特高壓引接的太陽能電廠，本電站具高規格之設計及設備進行設置，為台灣首座使用台達電VPC認證的1500伏逆變器的大型電站，其中模組採用聯合再生(3576)太陽能模組，161kv特高壓則是使用Hitachi ABB貨櫃型升壓站。

美歐亞綠能目前已在49個國家建造超過2GW的再生能源發電廠，目前美歐亞和美國避險基金Farallon Capital LLC合資，聯手在台灣發展太陽能大型光電電站投資，預計在未來3年內，在台投資太陽能電廠達1GW(百萬瓦)以上，預計專案總投資金額上看650億~700億元。

(時報資訊)