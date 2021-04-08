研調機構IC Insights表示，新的市場推動對更多半導體的需求，預估今年半導體出貨量可望達1.13兆顆，將較去年成長13%，並創下歷史新高紀錄。

IC Insights表示，去年雖疫情大流行對許多領域經濟造成破壞，不過，2020年半導體出貨量回升至1兆顆之上，年增3%。

展望今年，IC Insights預估，半導體出貨量今年可望達1.13兆顆規模，將年增13%，並改寫歷史新高紀錄，這也是半導體出貨量第三次達1兆顆以上水準。IC Insights表示，儘管個人電腦與手機等許多半導體關鍵應用的成長率趨緩，新市場不斷湧現，將驅動對半導體更多需求。

自1978年至2021年，半導體出貨量年複合成長率將約8.6%。IC Insights指出，1984年半導體出貨量成長34%，是43年來成長幅度最大的一年；隨著網路泡沫化，2001年半導體出貨量減少19%，是衰退幅度最大的一年。在2008年與2009年，受到全球金融海嘯使得半導體出貨量滑落，這是唯一一次半導體出貨量連續2年下滑。

2010年，半導體出貨量出現急劇反彈，增幅為25%。2017年是另一個強勁增長，增長率達12%，使半導體單位出貨量超過9000億顆，直到2018年首破突破1兆顆大關。

(時報資訊)