挪威主權財富基金周三宣布首個再生能源的直接投資計畫，為該資金規模達1.3兆美元的全球最大國有投資機構最新投資項目。

該基金將以13.75億歐元(約16.3億美元)對丹麥沃旭能源(Orsted)在荷蘭外海的Borssele 1號和Borssele 2號風力發電場分別投資50%股份，而沃旭也將繼續共同持有和經營該風場。

在挪威議會去年批准之前，該基金從未對再生能源進行投資；此前挪威主權基金僅允許在股市、債券和房地產進行投資。

Borssele為全球營運中第二大離岸風力發電場，裝機能量為7.52億瓦，相當於荷蘭100萬家戶一年的用電量。

該交易協定在周三簽署，預計今年第二或第三季完成交易。

該交易預計也將為沃旭能源今年的息稅折舊攤銷前利益(EBITDA)增加50億丹麥克朗(約7.99億美元)。

整體而言，挪威主權基金計畫在2020年至2022年間以100億丹麥克朗(約15.9億美元)投資於未上市的再生能源計畫，例如風力或太陽能發電，但如同國會授權的，僅在北美和歐洲地區進行投資。

(時報資訊)