房地合一2.0今年7月1日上路，住商機構董事長陳錫琮指出，從過去與現在的經驗來看，打房政策過程中雖然難免產生價量修正，但低利環境與資金行情下，會出現先蹲後跳的狀態。不過優質產品仍舊可以在政策後成為第一波回歸正常價格，甚至領漲的先鋒。對於自用型購屋人來說，他提醒只要有政策利空，都應該要積極看屋，勇敢出價，不僅有機會遇到好產品，更有機會遇到好買點。

在價量反映上，台灣今年第一季六都買賣移轉量較前一季量縮14.5%，但以北市房價還成長2%，中國大陸打房招數不少，可是根據中國大陸指數研究院第一季統計，百城新房價格累計漲幅較去年同期有所擴大。其中，一線城市一季度價格累計上漲0.78%，較去年同期擴大0.39個百分點。二手房價格方面，百城二手住宅第一季價格累計上漲1.05%，也比去年同期擴大0.48個百分點。

陳錫琮指出，以目前兩岸打房政策來看，共同點是維持在緊縮銀根與增加稅收兩大基礎上，特別是針對多戶擁有者的貸款成數更是低得驚人，藉由降低財務槓桿，同時增加稅賦迫使炒作者不轉入房地產。不過，從目前兩岸打房的價量表現來看，並未達到期待目標。

住商中國總經理黃榮財表示，中國大陸打房基調維持在「房住不炒」，另外因為中國地方差異性大，也把主導權回歸地方，出現所謂的「因城施策」就會出現如北上廣深等一線城市必須透過積極提高自備款成數，符合社保等資格，才有購買的方式來達到抑制目的；但許多二三線以下城市卻提供相當優惠的落戶措施，加入人口移入以穩定房市。不過從2020年下半年開始的一系列緊縮政策來看，效果仍有待觀察。

(時報資訊)