台鐵太魯閣號撞工程車事故，造成50死、216傷慘劇，現場慘況連參與救災的消防都難以承受。一名曾參與高雄氣爆的救災人員，也回憶起當年還是菜鳥的他，第一次見到「人被撕成兩半」、「皮可以像沙皮狗那樣被推成一團」；由他CPR的婦人，眼睛閉不起來「直直瞪著我」。

這名消防在PTT八卦板發文表示，2014年才剛考完T1消防隊實習的他，遇上「第一戰」就是造成32人死亡、321人受傷的高雄氣爆事故。他先解釋，OHCA（到院前心肺停止）跟死亡還是有差別，OHCA有可能救活，但在「大傷現場OHCA就直接給黑卡死亡了，不管有沒有機會救活，資源要留給最緊急的紅卡跟次緊急的黃卡」。

原PO表示，高雄氣爆讓他「第一次看到人被撕成兩半」、「原來皮可以像沙皮狗那樣被推成一團」、「第一次看到腸子肝臟（真的是黑黑的）」、「爆出來的眼球」、「一個下半身」。

一個明顯救不回來、但不符合明顯死亡的婦人送上車，原PO「滿腦子跟手都在抖」，幫婦人CPR時，她「眼睛閉不起來，直直的瞪著我很哀怨」。之後幾天都在現場轉搜救，看到一具具腐屍被挖出來，看到整個街道都炸爛了。

6年過去，如今原PO看到臟器外露的很習慣地討論要怎麼包紮翻身上車、撈臭一個禮拜的浮屍也照樣左摸右摸找證件。

不過才25歲的原PO，疑似罹患PTSD（創傷後壓力症候群），已無法過正常年輕人生活，即使上夜店喝酒，他仍在思索怎麼綁患者更有效率、如果有人OHCA現場有什麼可以用、最近的AED在哪裡，待在分隊的時候，原PO也是一直等警鈴，完全坐不住。

原PO坦言，他不覺得自己生病了，不過卻希望未來某天，他能夠在火場因公殉職，「這樣我才覺得我的任務都完成了，不然感覺裝備一直沒卸下來，好重」，原PO也感嘆，希望政府能更加重視消防人力以及基層人員的身心健康。

(中時新聞網)