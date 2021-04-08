銅鑼鄉客家大院姜太公中部道場，園區內種有上萬棵桐花樹，目前綻放1到2成，8日台綜院創辦人劉泰英振臂敲鑼，宣布客家大院桐花季展開。（何冠嫻攝）

銅鑼鄉客家大院姜太公中部道場，園區內種有上萬棵桐花樹，目前綻放1到2成，8日舉辦桐花季開鑼儀式，邀請遊客體驗桐花紛飛的浪漫景致。（何冠嫻攝）

銅鑼鄉擁有百年不枯井的龍泉，客家大院姜太公中部道場打通老井，開放園區內1處龍泉供大家取用。（何冠嫻攝）

苗栗迎接5月雪桐花季，姜太公中部道場客家大院上萬顆油桐花樹，營造白雪山頭，吸引遊客漫步樹下享受桐花飄落的浪漫景致。8日道場主席羅世新、台綜院創辦人劉泰英等人，敲響銅鑼宣告桐花季開跑，並且以實際行動支持台灣鳳梨，行銷鳳梨與鳳梨冰棒，同時也開放園區「龍泉」提供民眾取水旺財也共度水荒之災。

客家大院腹地廣大，園區栽植上萬顆油桐花樹，並設漫遊步道，桐花季來臨漫步其中，便會見到翠綠枝梢上點綴上朵朵雪白，當微風緩緩拂過，雪白的油桐花落下，宛如下雪般夢幻。

姜太公道場進住後，保留客家大院客家傳統建築美學，以及客家文化、文物，羅世新指出，道場基於疼惜農民的立場，規畫愛農計畫，在桐花季推出鳳梨冰棒，號召遊客力挺台灣鳳梨。

8日姜太公客家大院桐花季開鑼，羅世新說明，未來苗栗在地鄉親免費入場，將有桐花餐、客家宴、桐花便當、當地農特產、客家風味餐等推出，希望能跟苗栗鄉親一起推廣在地的客家賞桐景點。

此外，因應近期各地各產業面臨水荒，銅鑼鄉擁有百年不枯井的龍泉，姜太公中部道場客家大院也打通園區3口老井，免費提供給鄉親使用。羅世新說明，過去相傳客家鄉親有「引錢龍」習俗，以取水旺財運，由於近期苗栗水情亮紅燈，龍泉成為熱門取水區，但受乾旱影響，水位過低，道場因此本著道濟眾生精神，緊急開放園區內另1處龍泉供大家取用，遊客來賞桐，也可取用龍泉水開財運。

姜太公道場進駐客家大院後，便陸續供奉湄洲媽祖、白沙屯媽祖、鹿耳門媽祖等7尊媽祖，桐花季也恰好遇上「三月瘋媽祖」，屆時將會安排盛大法會，讓八仙齊聚為媽祖祝壽，另將於5月4日舉辦祈雨大法會，祈求眾神明普降甘霖，一解台灣缺水之苦。

(中時 )