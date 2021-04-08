輔導會台北榮家照服員劉順英，日前打掃時拾獲4萬2000元現鈔，劉員將錢原封不動的送交政風室處理，讓遺失現金的榮民伯伯相當感動。台北榮家主任劉化宇8日公開表揚劉女拾金不昧的義舉。

台北榮家表示，劉女是於日前進行環境清潔作業時，在堂隊浴廁拾獲了一疊以橡皮筋綑綁的千元鈔票，她分文未取並將全數款項原封不動的送交政風室處理，經當場清點台幣4萬2000元。

不久，遺失現金的老榮民在工作人員陪同下前往政風室認領，榮民向政風人員表示：因他甫入住榮家未久，所以提領了些錢留在身邊以備添購生活用品，未料日前沐浴時竟將錢財遺落在浴室置物架上，直至隔日午間驚覺才向工作人員反映。

對於遺失的錢財能全數失而復得，老榮民這才放下心中大石展露笑顏，並頻頻豎起大拇指稱讚台北榮家的廉潔風氣。

台北榮家主任劉化宇特別於8日公開表揚劉女拾金不昧的義舉，除頒發獎狀外，並致贈武陵農場高山茶禮盒。劉化宇強調，近日某照服員姐妹藉照護機會竊取榮民財物遭判刑，更彰顯出劉拾金不昧的難能可貴。

至於拾金不昧的劉女本身也是榮民眷屬，在台北榮家擔任照服員工作多年，表現良好。對於劉員本次拾獲金額，遠超出她每月工作薪資，問她當時有無起心動念，她豪爽笑回：「反正錢財帶不走，夠用就好啦」。

(中時 )