曾多次上街抗議軍政府政變的緬甸演藝圈24歲男模白因（Paing Takhon），傳出已在今（8）日清晨被捕。白因曾在年初短暫出家，頂著光頭、著一身和尚服的他仍不減帥氣外表，被譽為「地表最帥和尚」。

曾多次上街抗議軍政府政變的緬甸演藝圈24歲男模白因（Paing Takhon），傳出已在8日清晨被捕。

英國廣播公司（BBC）報導，白因的姊姊Thi Thi Lwin今日在臉書發文證實，白因已在當地時間今日清晨5時左右被捕，她說8輛軍用卡車載著50名士兵於清晨前來逮捕白因，另據友人透露，白因是在位在仰光（Yangon）北達貢區（North Dagon）的母親家中被捕。

Myanmar celebrity model Paing Takhon arrested amid coup crackdown https://t.co/ABa9AnvAlZ — BBC News (World) (@BBCWorld) April 8, 2021

緬甸軍方於2月1日逮捕民選領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等多名高層、發動政變，至今緬甸各大城市每天上演街頭抗爭，軍方強硬鎮壓，造成約600人喪命。

白因也多次上街參與抗爭，並且在社群平台貼出翁山蘇姬的照片，表達支持，他也發文譴責軍方政變，他在一則貼文中寫道：「我們強烈譴責軍方政變，我們要求立即釋放國家顧問翁山蘇姬、總統溫敏（Win Myint），及其他民選政府首長及議員。」

Paing Takhon, a famous celebrity in Myanmar, Thailand and China, was arrested at 5:00 am today in Yangon, while he is in his serious health condition. So far, junta has issued warrants over 100 celebrities for their anti-coup activities#WhatsHappeningInMyanmar #Apr8Coup pic.twitter.com/cp6enXSOhI — Athens Zaw Zaw (@zaw_athens) April 8, 2021

「我們要求尊重2020年的選舉結果，並且盡快由全國民主聯盟（NLD）領導的國會組成新文人政府。」

白因3月初時曾一度傳出失聯，令家人及粉絲相當憂心，2天後他才在社群平台發文報平安，讓大家安心。

BREAKING: A renowned model & actor "Paing Takhon" was abducted from his home in #NorthDagon on Apr 8 around 5am with a group of armed forces.His manager confirmed the abduction news with the media.#Apr8Coup#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/mnboYVhnQi — Winter 🐻 (@sfys_nn) April 8, 2021

身高188公分的白因外型高挑、帥氣，2014年以模特兒身份出道，後跨足戲劇，是人氣男模及演員，在緬甸及泰國擁有數百萬粉絲，個人Instagram帳號吸引超過百萬粉絲追蹤。2018年，他獲美國網路媒體BuzzFeed評選為南亞最帥男子前23名，2019年他被《緬甸時報》（The Myanmar Times）評為十大最佳演員。今年初，他宣布出家修行10天，並且公開剃髮照片，即便頂著光頭，仍掩蓋不住帥氣外表散發的魅力，獲封「地表最帥和尚」美譽。

#Myanmar ‘s national boyfriend model/actor Paing Takhon was arrested by military junta terrorists at 5am today.

Free him asap. #WhatsHappeningInMyanmar #Apr8Coup pic.twitter.com/x8nXO4EWC6 — APNN // Justice MUST Prevail (@aye_nyi1) April 8, 2021

白因相當積極參與線上抗爭及街頭集會，不過目前個人IG及臉書帳號都已經被刪除。

友人透露，白因本身就有嚴重的憂鬱症，身體也有狀況，不能好好地站立或走路，不過他已經做好覺悟，知道會面臨後果，「一點也不害怕」，並且隨身攜帶2支手機。

Paing Takhon was detained by Myanmar Military this morning around at 5am due to anti-cop activities. He is in bad health condition so he couldn't manage to change to safe place. Release Paing Takhon immediately ❗ Hope he'll safe#WhatsHappeningInMyanmar #Apr8Coup pic.twitter.com/YJskeeg4UZ — Thiri Myo(설레🍀) (@ThiriMyo6) April 8, 2021

白因被捕是緬甸軍方近期針對名人展開鎮壓的最新一例，軍政府目前已經對約100名公開反對政變的電影製片、演員、記者發布逮捕令。

(中時新聞網)