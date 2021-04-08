曾多次上街抗議軍政府政變的緬甸演藝圈24歲男模白因（Paing Takhon），傳出已在今（8）日清晨被捕。白因曾在年初短暫出家，頂著光頭、著一身和尚服的他仍不減帥氣外表，被譽為「地表最帥和尚」。
英國廣播公司（BBC）報導，白因的姊姊Thi Thi Lwin今日在臉書發文證實，白因已在當地時間今日清晨5時左右被捕，她說8輛軍用卡車載著50名士兵於清晨前來逮捕白因，另據友人透露，白因是在位在仰光（Yangon）北達貢區（North Dagon）的母親家中被捕。
緬甸軍方於2月1日逮捕民選領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等多名高層、發動政變，至今緬甸各大城市每天上演街頭抗爭，軍方強硬鎮壓，造成約600人喪命。
白因也多次上街參與抗爭，並且在社群平台貼出翁山蘇姬的照片，表達支持，他也發文譴責軍方政變，他在一則貼文中寫道：「我們強烈譴責軍方政變，我們要求立即釋放國家顧問翁山蘇姬、總統溫敏（Win Myint），及其他民選政府首長及議員。」
「我們要求尊重2020年的選舉結果，並且盡快由全國民主聯盟（NLD）領導的國會組成新文人政府。」
白因3月初時曾一度傳出失聯，令家人及粉絲相當憂心，2天後他才在社群平台發文報平安，讓大家安心。
身高188公分的白因外型高挑、帥氣，2014年以模特兒身份出道，後跨足戲劇，是人氣男模及演員，在緬甸及泰國擁有數百萬粉絲，個人Instagram帳號吸引超過百萬粉絲追蹤。2018年，他獲美國網路媒體BuzzFeed評選為南亞最帥男子前23名，2019年他被《緬甸時報》（The Myanmar Times）評為十大最佳演員。今年初，他宣布出家修行10天，並且公開剃髮照片，即便頂著光頭，仍掩蓋不住帥氣外表散發的魅力，獲封「地表最帥和尚」美譽。
白因相當積極參與線上抗爭及街頭集會，不過目前個人IG及臉書帳號都已經被刪除。
友人透露，白因本身就有嚴重的憂鬱症，身體也有狀況，不能好好地站立或走路，不過他已經做好覺悟，知道會面臨後果，「一點也不害怕」，並且隨身攜帶2支手機。
白因被捕是緬甸軍方近期針對名人展開鎮壓的最新一例，軍政府目前已經對約100名公開反對政變的電影製片、演員、記者發布逮捕令。
(中時新聞網)
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