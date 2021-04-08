歐洲藥品管理局（EMA）近日證實AZ疫苗與腦部靜脈竇栓塞有關，衛生福利部預防接種受害救濟審議小組(VICP)召集人邱南昌指出，所謂栓塞就是指血管被堵住，會依照栓塞位置不同而產生不同症狀，例如發生在腦神經動脈可能會造成意識改變，發生在肢體如手、腳會造成腫脹，發生在腸子可能引起肚子痛，肺部的話則會胸悶與胸痛。

邱南昌表示，上述症狀可能會在接種疫苗後兩周出現，因此VICP也早已將這些症狀列入疫苗接種的注意事項中，提醒接種者應特別注意。

今年二月衛福部公告預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法部分條文修正，將疫苗與不良反應的無關類別中，增訂了「醫學實證未支持其關聯性」的字樣，邱南昌解釋，這是根據世界衛生組織的準則來訂定，將來要用實證醫學，從據大規模族群為本體的實證醫學來做參考，例如實證醫學證明與疫苗沒有關連性就會採用，如果無法透過實證醫學判斷，就會根據診斷、學理來判斷，因此不會影響到民眾權益。

(中時 )