20歲星二代歐陽娜娜臉蛋甜美、身材高挑，從小學音樂培養出好氣質，成為不少男性的夢中女神，近日她參加薇婭的直播節目，難得鬆口透露自己的擇偶條件，少到讓網友都想報名。

歐陽娜娜7日現身「直播一姐」薇婭的網路節目作客，她綁了單個側邊麻花辮，身穿粉橘色蕾絲洋裝，看起來氣質又溫柔；因為是直播節目，許多網友都在底下留言發問，歐陽娜娜被問到「如果有未來的男朋友，會選哪一種類型的？」她不但沒跳過，反而爽快地回答，表示爸爸歐陽龍沒有給太多限制，只希望男方個性善良、孝順；至於自己的喜好，歐陽娜娜說以前列了很多條件，但現在沒有特別標準，覺得感覺對、能遇到對的人就好。

由於歐陽娜娜完全沒有篩選外型和收入，以女明星來說條件算是相當寬鬆，不少男粉絲聽了都很驚訝，爭相留言：「我就是那個對的人！」、「這個標準，我覺得我也可以了」、「我很有機會吧」、「標準也太低了啦」、「我已經在排隊了」掀起熱議。

歐陽娜娜近年將事業重心全放大陸，除了廣告代言，也常現身綜藝節目、頒獎典禮等大型場合，被選為大陸「95後新四小花旦」之一，賺錢速度堪稱印鈔機，曾被周刊爆料半年狂賺3億、全家靠她養等消息；相較於家庭、事業，愛情確實是她較低調的地方，曾因拍電影《秘果》爆熱戀名導陳凱歌的兒子陳飛宇，被網友抓包有情侶外套與同款物品，姐姐歐陽妮妮的緋聞男友張書豪也不慎曝光認愛留言，寫道：「真的很開心愛上姊姊然後多了你們。」妹妹歐陽娣娣則回：「等我交到男朋友，我們三個跟各自男朋友，帶著媽媽出去玩。」不小心透露歐陽娜娜正在戀愛中，但都未得到證實。

歐陽娜娜曾與陳飛宇傳出緋聞。（圖／微博）

(中時新聞網)