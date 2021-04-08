知名影音串流平台Netflix是許多人追劇最愛，沒想到卻有不肖人士透過假Netflix軟體釣魚騙取個資，用「2個月免費看」方式吸引用戶下載，受害者已達500人，包括個資及信用卡等金融資訊都被竊取。

根據資安機構Check Point Research指出，惡意軟體「FlixOnline」在Google Play上假冒是Netflix的下載連結，並打出2個月免費方案吸引用戶，下載後用戶的通訊、金融APP都成為駭客攻擊目標，駭客還可以用已受到入侵的帳戶散布假消息或惡意軟體。

儘管該APP已下架，但已有500人受害，相關個資與金融資料都外流，該機構也強調，由於Netflix本身就有免費試看1個月的方案，因此惡意軟體以類似方式下手，成功機率相當高，Netflix也是2020年以來最常被假冒的軟體之一。

另外，該機構也提醒，若用戶已下載App應盡快刪除，並更換手機軟體的密碼與金融相關資訊，平時也要時常更換重要帳密，降低遭駭客竊取的機會。

(中時新聞網)