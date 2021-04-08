太魯閣列車意外，義祥營造負責人李義祥於2015年間承包花蓮縣政府工程時，使用「小畫家」變造工程記錄照片，被依偽造文書判刑6月，外界質疑已遭法院判決有罪，卻沒有啟動停權？還可得標政府工程，工程會主委吳澤成表示「是花蓮縣政府的問題」，縣長徐榛蔚怒說「怪東怪西」，隨後也發表３點聲明「工程會勿張冠李戴，甩鍋地方政府」

根據工程會報告內容，依《採購法》規定，只有在停權期間中的廠商，才不能參與政府標案之投標或擔任分包商，外界關切李義祥擔任負責人的「義程營造有限公司」及「義祥工業社」，其中義祥工業社因工程標案被法院判決有罪，經招標機關刊登政府採購公報停權1年(98年3月10日至99年3月9日)，而目前停權期間已過；另就義程營造，於104年間履行花蓮縣政府採購案期間，有履約請款文件登載不實行為，經法院判決有罪，惟該府未啟動停權措施，工程會已函請縣府說明。

立委邱臣遠也質疑，到底不良廠商通報的機制是什麼？義程營造已經被判有罪，應該要列入不良廠商公告，但公共工程委員會網站上卻沒有不良廠商名單？工程會主委吳澤成表示，如果確定有判決，但沒有通報，是花蓮縣政府的問題。

縣府隨後發表三點聲明：

第一、本次引起太魯閣408車次事故之臺灣鐵路管理局「鐵路行車安全改善六年計劃(北迴線K51＋170~500山側邊坡安全防護設施工程)」之得標承包廠商為「東新營造有限公司」，實非「義祥工業社」或是「義程營造」，相關得標廠商有無轉包，或是非法行為，應由承辦機關交通部臺灣鐵路管理局查核，或主管機關公共工程委會，非花蓮縣政府。

第二、「義程營造」在履行花蓮縣政府採購案期間，有履約請款文件登載不實行為，經花蓮縣政府主動移送檢調並提起告訴，經法院審理才在110年2月19日判決有罪確定，一切依據採購法相關規定辦理，倘在訴訟中尚未有罪定讞之廠商亦須通報，或是不同家公司卻同一負責人有問題要通報，工程會應修法統一規定讓全國遵守。

第三、工程會吳澤成主委立院答詢時，以張冠李戴，魚目混珠之方式，將重大工安意外之責任甩鍋花蓮縣政府，實為模糊焦點，企圖規避工程會應負起之責任，特此聲明。

徐榛蔚說，這是全國有史以來最大的交通事故，中央應該要扛起大責任，審慎思考全面規畫，而不是怪東怪西，這才是負責任的表現。

(中時 )