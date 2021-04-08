板牆江翠段都更案2017年7月核定，但有1戶不滿分回的3400萬價碼，開價5000萬元，歷經8次自行協調、公部門2次與都更處2次協調仍協調未果，因建築房屋結構有公共安全問題，建商向新北市府申請代拆，市府8日拆除完畢，被拆戶仍可分回1戶約50坪及1個車位且尚可領回約900多萬差額價金，價值約3400萬元。

新北市都更處表示，江翠段在2008年送都更計畫，歷經近10年整合，2017年7月核定權利變換計畫，原先有3戶未同意戶，歷經實施者8次自行協調，公部門2次再行協調程序後，最後僅1戶尚未同意。

市府都市更新處為求圓滿再次召開2次協調，且都更處長也拜訪未同意戶說明及關心居住現況，最終雙方在執行拆除前仍協調未果。

據了解，建商評估後，認為該戶可分回約3400萬，搭配地下室最高可拿回3700萬元，不過該戶開價5000萬元，最後協調仍然破局。

城鄉局長黃國峰表示，日前案內其他住戶均已搬離，附近常有遊民闖入，已有多次報警紀錄，且市府與結構工程技師公會至當地會勘，該建物為超過40年舊公寓，房屋結構確有安全疑慮，故綜合考量公共安全、居住環境及全體住戶權益，且程序皆已完備之情形下，新北市府依都市更新條例及相關規定執行拆除。

新北市府7日依法執行斷水、電、瓦斯作業，8日執行代為拆除完成。

都更處指出，該戶所關心的分配問題，審議會透過公正、公開、透明的程序確認本案權利變換計畫，按計畫內容所載該待拆戶更新後可分配1戶約50坪及1個車位且尚可領回約900多萬差額價金，另還能獲得搬遷費與租金補貼。

(中時 )