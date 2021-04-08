光學鏡頭廠—大立光(3008)公布今年第1季財報，單季合併毛利率為64.74%，季增0.3個百分點，年減5.06個百分點，單季稅後盈餘為53.15億元，季減24%，年減21%，單季每股盈餘為39.62元。

由於第1季為傳統淡季，且電子產業鏈逢半導體元件等缺料問題，大立光第1季合併營收為118.19億元，季減23%，年減11%，營業毛利為76.52億元，季減22%，年減17%，單季合併毛利率為64.74%，季增0.3個百分點，年減5.06個百分點，營業淨利為63.46億元，季減24%，年減19%，稅前盈餘為65.02億元，季減24%，年減21%，單季稅後盈餘為53.15億元，季減24%，年減21%，單季每股盈餘為39.62元。

若以產品組合來看，2021年第1季20M(百萬畫素)以上產品約占大立光營收20%到30%，10M(百萬畫素)以上產品約占50%到60%，8M以上約占0%到10%，其他產品約占10%到20%。

(時報資訊)