羽絨服代工大廠廣越(4438)3月合併營收5.23億元，由於疫情減緩、戶外品牌大廠追單，故3月營收月增為17.25%，累計整個第一季營收年減14.9%，優於原本市場預估之衰退2~3成。廣越表示，訂單明顯回流，後市可期。

廣越吳朝筆總經理於昨日法說會現場表示，先前市場面受疫情影響，戶外活動量能變少，實體店面消費力道減弱、客戶訂單保守，惟在戶外客戶陸續追單下，業績明顯回溫，故3月業績僅較去年3月年減幅降至僅10.23%，預期下個月起單月年成長轉正。目前歐美及亞洲各國疫苗已陸續開打，在疫情逐漸趨緩下，戶外運動已逐步恢復中。

由於戶外品牌大廠皆看好疫情趨緩穩定後的報復性消費力道，已開始提早布局，今年將會是業績重回成長軌道，若疫情逐漸加速減緩，預估明年營收可望再創新高。法人預估，廣越今年將從4月起恢復年增正成長，第二、三季業績可望加速成長步調。

(時報資訊)