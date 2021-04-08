百達-KY(2236)與約旦國王阿卜杜拉二世研究發展局（KADDB）的子公司First Armour合作，在約旦安曼發展第一條全自動化N95口罩生產線，該產線在經歷三個月試產後，預計每月生產576,000個N95口罩。約旦決定透過百達-KY的經驗組成國家隊，自主生產N95口罩，減少對口罩進口的依賴。

本次是由伊斯蘭開發銀行（IsDB）牽線介紹，該銀行正在推行一套Reverse Linkage(翻轉區塊鏈)合作計畫，一般正常的銀行業務是由銀行自己的客戶到海外找尋廠商或供應商，介由銀行作為中間交易包含匯款、融資、開狀等業務的信任保障。

但因為語言、文化及宗教不同等因素，對於美企、歐企或華人企業而言，較不容易進入伊斯蘭國家的市場。而IsDB自行發展的翻轉區塊鏈合作計畫，由銀行轉介公司，藉以搓合當地企業與外國企業來進行合作，百達-KY除了生產沖壓機械及自動化設備的專業領域，亦提供原材料採購和供應鏈管理經驗分享，並積極輔導N95培訓。

約旦決定自行生產N95口罩時，尋求IsDB協助提供解決方案，而百達-KY正是由IsDB透過ESG（新加坡企業發展局）介紹推薦的新加坡企業供應商之一。在2020年6月百達-KY即被IsDB選為策略夥伴，也是第一家正式與IsDB進行合作的新加坡公司。

百達-KY作為IsDB翻轉區塊鏈合作計畫策略夥伴，將與First Armour或KADDB所挑選的10名菁英共享其在全自動N95口罩生產線管理、營運和維護方面的經驗及知識。該公司從生產線啟動後，將供應兩年所需醫療原物料採購及保養服務合約以確保生產營運順利。這將會成為自動化生產發展的基礎，以利後續自行開發，並進而創造當地的就業機會。

由IsDB發起的翻轉區塊鏈合作計畫將使百達-KY的自動化生產線擴展到其他IsDB銀行成員國，如：埃及、黎巴嫩、伊拉克等，以確保其能自給自足，進而建立自己國家的產業策略方針。溢出效應到其他成員國家，為IsDB翻轉區塊鏈合作計畫主要目的，由其提供專業知識、技術和資源共享平台，讓政府與民間企業建立持續、互利的合作關係。

(時報資訊)