《商情》反應國際行情 國內MIBK報價大漲 14:502021/04/08 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受國際行情暴漲影響，為反應成本，國內業者宣布四月份甲基異丁酮MIBK內銷牌價每公斤漲8元，繼上個月初調漲每公斤漲6元，本月又再度調漲；業者表示，由於歐美廠家因不可抗力因素，相繼停產，導致整體市場供給嚴重吃緊，推升市場報價大幅走高，而為反應國際行情，故大幅調漲報價，並為年初以來連3個月調漲。(商品行情網) 《國際油價》庫存量支撐 原油期貨微漲 《類股》中鋼5月盤價看連11漲 鋼鐵人好MAN (時報資訊) #國際行情 #MIBK #調漲 #每公斤 #丁酮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晶片新一輪漲價潮 中芯開槍 04:102021/04/08 全球財經 工商社論》美債殖利率走升拉響三大警報 04:102021/04/08 財經要聞 職場》台大國際研討會 剖析「後新冠病毒時代」 17:572021/04/08 生活 陸港觀盤－碳中和、綠色經濟 掀投資潮 04:102021/04/08 全球財經 資金回補 AI科技股受寵 15:492021/04/08 財經 2021黑鮪魚文化觀光季4月24日登場 屏東「第一鮪」開紅盤創新高 09:582021/04/08 生活 壓倒性過關 新光R1受益人會議通過四議案 17:392021/04/08 財經 1分鐘讀財經》炒房客慘了 房地合一2.0逃命期剩3個月 08:282021/04/08 財經 《國際經濟》國內需求暢旺 德國2月工廠訂單再成長1.2％ 15:242021/04/08 財經 歐盟認AZ疫苗有血栓副作用 黃立民：50歲以下緩打 13:062021/04/08 生活 賣單持續調節 台股早盤在盤下震盪 09:192021/04/08 財經 財經熱門新聞 才爆利用台積電晶片研發陸飛彈 飛騰等7實體遭列美貿易黑名單 - 財經 美媒稱晶片遭陸企研發飛彈引關注 台積電回應了 - 財經 被割韭菜太心寒？ 美百萬散戶炒股榮景不再 專家揭關鍵 - 財經 H＆M西班牙大裁員牽拖疫情 員工不買帳：別找藉口 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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