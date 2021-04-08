受國際行情暴漲影響，為反應成本，國內業者宣布四月份甲基異丁酮MIBK內銷牌價每公斤漲8元，繼上個月初調漲每公斤漲6元，本月又再度調漲；業者表示，由於歐美廠家因不可抗力因素，相繼停產，導致整體市場供給嚴重吃緊，推升市場報價大幅走高，而為反應國際行情，故大幅調漲報價，並為年初以來連3個月調漲。(商品行情網)

(時報資訊)