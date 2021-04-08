推動能源轉型，永豐金(2890)旗下永豐銀行預計2021年主辦太陽能融資聯貸規模累計將逾600億元。永豐銀行總經理莊銘福今表示，今（8）日永豐統籌主辦美歐亞集團旗下永堯能源25億元聯貸，正式簽訂聯合授信合約，此案亦為永豐銀行今年主辦的首宗太陽能聯貸案，邀集4家金融同業共同參與 ，超額認購1.68倍，最終金額為25億元，資金將投入建置彰化縣大城鄉50 MW（百萬瓦）地面型太陽能電廠，此案亦為彰化最大規模的民營地面型太陽能電廠；永豐將結合產業力量，加速台灣發展乾淨能源、邁向永續家園。

美歐亞集團擬採三期建置前述50 MW地面型電廠，首年預計發電6,500萬度；莊銘福指出，永豐陸續啟動籌組大型水上型及地面型太陽能電廠聯貸案以深耕綠色金融服務，例如，2020年主辦大亞及辰亞集團等電廠聯貸案。截至今年3月，永豐銀行融資（含聯貸）太陽光電廠餘額約428億元，齊力邁向全年總裝置量新增8.75 GW（百萬瓩）的政策目標 。

莊銘福表示，永豐致力發展綠色金融商品及服務並推動產業創新，上（3）月以完整金流服務、攜手業者打造網路平台，協助售電及購電雙方採行便捷及安全的交易模式，協助市場自由化及透明化 。

除積極投入綠能建置外，莊銘福表示，永豐銀行發揮金融業三大核心能力，累計推動ESG逾千億元永續能量循環，包括以授信方式協助環保紡織、社區發展及文創產業持續成長；發行可持續發展債券及綠色債券，募集資金使用於綠色投資及社會效益投資計畫；投資標的則聚焦ESG及綠色債券等金融商品 ，善盡企業責任。

(時報資訊)