連鎖餐飲集團漢來美食(1268)公布3月自結合併營收2.88億元，雖月減達28.44％、但年增達1.05倍，為僅次於2019年的同期次高。累計首季合併營收10.26億元，季增2.79％、年增達22.37％，改寫歷史次高。

漢來美食表示，今年春節落於2月，隨著春節連假聚餐旺季已過，使3月營收較2月明顯衰退，不過，去年同期因遭逢新冠肺炎疫情爆發衝擊，比較基期較低，使年增率明顯躍增。受惠春節需求加持，使首季營收「雙升」改寫歷史次高。

展望本季，漢來美食持續強化品牌餐廳的菜色豐富性和季節菜色更新，其中台菜新品牌「安那居」去年在高雄夢時代購物廣場開出品牌第二家分店後口碑頗佳，本季因應消費者回饋亦建大幅增加單點菜色，並在平日午餐供應單人商業套餐，以滿足平日賣場上班族需求。

位於漢神百貨本館美食街的火鍋品牌「潮之鍋物」，則在開春後調整營業型態，由原先超市型食材供應方式改為單點鍋物套餐，所有肉品與海鮮、涮料均可溯源，並提供咖哩、牛肉、豬肉肉燥，讓食量大的客人可暢食麵、飯等主食，凸顯好食材及高CP值競爭優勢。

漢來美食指出，「上菜」桃園台茂店、「漢來上海湯包」高雄夢時代店及「世貿名人坊」首季業績均表現不俗。其中「世貿名人坊」開幕迄今業績續增，4月連假後商務活動轉熱，訂席與來客數可望續揚，「上菜」桃園台茂店在部桃市建後逐漸回溫，業績表現已超乎預期。

展望後市，漢來美食今年拓點展店的時程主要落於第三季後，目前已確定品牌新店「上菜」與「漢來上海湯包」將進軍新竹，看好2個中小型餐廳新店可望成為推助集團成長新動能。同時，看好蔬食市場成長潛力，將考慮再新推西式輕食蔬食新品牌。

(時報資訊)