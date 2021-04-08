【旅遊經洪書瑱報導】遊玩可以用湊熱鬧的方式，感受一場華麗之約，但也能來一場知識性的感性之旅，竹子湖海芋季、繡球花季相繼登場，但您知道竹子湖其實是蓬萊米的故鄉嗎?想知道海芋、繡球花是何時開始栽種在竹子湖的嗎？為了讓民眾有一場寓教於樂豐沛旅遊，台北市產業局與北投農會規劃一場場竹子湖遊程，包含人文生態導覽與生態農園體驗半日遊，讓民眾可以免費或付費加碼親自體認、感受一場竹子湖的真實故事。

蓬萊米原種田故事館

即日起至4/25週休假日的上午10：30與下午2：00，民眾只要到竹子湖入口停車場集合，就可「免費」參加2小時的人文生態導覽行程喔！於途中告訴你竹子湖蓬萊米原種田的故事，還帶你一窺日據時代的原種田辦公室，沿路行經高家祠堂與景色優美的水車寮步道、柳杉造林地到達頂湖地區。

體驗採海芋

綠色苔球DIY

當然若想更「行」豐沛，一覽竹子湖熱門景點、享受風味餐與採海芋體驗，民眾另可付費加碼參與北投區農會舉辦「生態農園體驗半日遊」，可選擇週二的恬靜自然頂湖遊程或週四的熱鬧豐富海芋大道遊程，每人500元一次搞定吃喝玩樂，不僅瞭解竹子湖生態人文故事、採海芋或送繡球花、綠色植物苔球或創意植物擺飾DIY及享受下午茶或特色桌餐(含保險，滿10人成行），把竹子湖的自然與美麗帶回家。

台北市產業發展局林崇傑局長表示，竹子湖從早期種植蓬萊米、高冷蔬菜等農業生產型態，經過不斷輔導轉型，結合在地花卉等產業與自然、人文資源發展最具觀光的休閒農業，成為臺北市第三個休閒農業區。

竹子湖海芋(攝影：洪書瑱)

竹子湖繡球(攝影：洪書瑱)海芋的賞花期間到5月，緊接著由繡球花接力綻放至6月，若想感受純白潔美的白海芋請把握5月前海芋季；若想感受繽紛多彩、熱鬧繽紛的繡球花季，不妨自5月22日起至6月20止至竹子湖輕旅遊，感受輕鬆體驗農村的自然與悠閒氣氛。相關訊息可至「竹子湖海芋季與繡球花季官網」或至北市產業局官網、「臺北市產業局－臺北饗樂趣」、「海芋季、繡球花季」臉書查詢。

圖片：臺北市政府產業發展局

(中時新聞網)