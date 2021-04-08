台東高中校長蔡美瑤肯定巫宗諺的表現，更相當支持學生發展自身興趣。(蔡旻妤攝)

台東高中巫宗諺熱愛街舞，跳進北市大榜首。

就讀台東高中、熱愛街舞的巫宗諺，藉由社團及課餘時間練習，在4小時高壓徵選，竟以黑馬姿態在180位考生中脫穎而出，榮奪台北市立大學運動藝術學系街舞組榜首，更是台東第1位透過街舞waacking被大學選才的學生。宗諺表示，接觸舞蹈才3年多，獲此殊榮深感榮幸之外，更謙卑地表示未來將與更多舞風箇中高手討教，更期待能學習舞台幕後的艱辛。

宗諺憶起當時考術科的場景，180名考生圍成圈圈輪流下場即興跳舞，每個人總共得上台跳11次，由校方隨機播放音樂，其中有快歌、也有慢歌，中英韓台語都有。他謙虛表示能脫穎而出的關鍵，可能是「不擅長」後空翻、劈腿等炫技大招，他巧妙融合五月天《突然好想你》歌詞中1句「在哪裡」，同步表演張望動作，其戲劇張力獲得評審的青睞。經過時長4小時熱血考驗後，全場歡呼令他深刻難忘。

宗諺說，社團課程是跳Locking，後來發現waacking個人特質明顯，表演力感染力強，於是決定改當waacker。由於舞風較為溫柔，難免受他人眼光影響，不過當他獲得台下掌聲，以及同儕給予的肯定，他知道這就是他想走的路！

居住在池上的他，為了通勤台東市區花費不少時間和金錢，在一次練舞後仍意猶未盡，在返家搭乘台鐵區間車途中，索性將手機架在對面座椅上跳舞，可見他熱愛舞蹈志向明確，他隨後補充「在行駛過程中才敢啦，到站就要趕快收起來了！」語畢，連他自己都深深覺得不好意思。

台東高中校長蔡美瑤肯定宗諺的表現，也相當支持學生發展自身興趣，她在2019年接獲學生反應校園中無「有鏡子的場地」可以練舞，於是花了校內經費6萬元做一面鏡牆。更是透過宗諺才知道大學選才有運動藝術學系，並表示這是連結「高中育才，大學選才」最好示範。

此外，許多高中學子的記憶，就是埋首在教科書、考卷堆疊的高牆裡，汲汲營營地追逐分數、賣力奔向名次高峰，在考上大學前的求學歷程，多數學生都嘗試從隙縫中窺探未來，鮮少能探索自我、找到想讀的學校與系所。然而「特殊選才」制度，才讓學生用成績以外的成就或學習歷程作為申請條件，不受成績框架，也讓大學可以依科系所需，訂定選人標準，找到具備潛力的學生，能夠真正適性揚才。

(中時 )