韓國手機品牌LG（樂金）不堪連年虧損，5日宣布退出手機市場，將在7月底結束所有行動通訊相關業務。目前仍使用LG手機的消費者擔憂成為孤兒，LG今（8日）表示，將延長官方原本承諾的軟體更新保證期限，最多可延長至3年，以維護目前用戶權益。

韓聯社報導，LG指出將把智慧機軟體更新的保證年限拉長1年，換句話說，高階旗艦機與中低階手機現有用戶可分別享有3年和2年的系統更新服務。例如，2020年上市LG Velvet和LG Wing智慧手機用戶，可獲得「軟體升級保證」服務到2023年。

LG從1995年開始投入手機市場，至今已有26年，2008年出貨量首度站上1億支大關，2009年市占率突破10％，曾躋身全球第三大手機品牌，但近幾年旗艦機種頻出包，價格策略和通路市場皆輸給其他品牌，加上大陸中低階手機強勢競爭，至去年底LG手機市占率已經掉到僅剩2％、年出貨不到2500萬支。從2015年第2季至2020年第4季，連續5年累計虧損高達5兆韓元（約台幣1265億元）。

今年初，LG結束手機部門消息傳開，並先後與越南Vingroup集團股份公司（VIC）、德國福斯汽車集團（Volkswagen）洽談出售手機業務事宜，但最終未取得進展。

LG表示，手機業務結束後，仍會持續投入6G（第6代行動通訊）、相機、軟體等行動通訊核心技術研發工作，提前因應下一世代電視、家電等應用需求。

(中時新聞網)