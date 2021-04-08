前新北市長朱立倫創立的「銀光未來創新協會」，免費為老人家檢查視力及配老化眼鏡，8日走進新竹縣老年人口比例最高的峨眉鄉，200多名老人家驗光檢查發現，多沒有配合適的老花眼鏡，甚至有白內障等問題，老人家對檢查後有免費的老化眼鏡，用客語直說「凍猴！」

縣長楊文科感謝朱立倫率領各公益團體到峨眉鄉，為鄉親長輩們提供驗光和免費配眼鏡的服務，指峨眉有好山好水好長壽的「三好」，鄉內65歲以上人口比例占26％，平均每4人有1位長輩，是全台排名第二高的長壽之鄉。

創立「銀光未來創新協會」的朱立倫（中）了解驗光師初步配老化眼鏡的度數，請長輩看報紙能否看清字。（羅浚濱攝）

朱立倫說，他擔任桃園縣長和新北市長時發現，很多偏鄉長者可能一輩子沒有檢查過眼睛或驗過光，隨便就在市場買一副老花眼鏡戴，很傷害眼睛，成立銀光未來創新協會3年來走遍全台偏鄉，已投入2億讓全台22萬名長輩檢查眼睛，配戴最好的老花眼鏡，會規畫再來新竹縣協助更多偏鄉長者。

在峨眉鄉老人文康中心舉辦的「銀光敬老眼鏡偏鄉傳愛到峨眉鄉」的活動，有200多名長輩領取號碼牌後依序由12位驗光師做視力檢查，並診察是否有青光眼、白內障、黃斑性病變等問題，提醒長輩要接受正確的治療，衛生所也安排衛教課程，期讓長輩們眼睛看的清楚，生活上能自立也更安全。

銀光未來創新協會表示，全台老花眼就診率僅1％，有9成長者是在不專業配鏡下使用老花眼鏡，顯示長者視力保健長期被忽略，該協會佈建在地敬老眼鏡資源，長輩受檢配鏡提高到30％，不僅是一副免費眼鏡，而是真正守護長者的視力健康。

(中時 )