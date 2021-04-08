大立光（3008）今日舉行線上法說會，在二點三十分法說會召開前，大立光提前揭露首季季報，經結算今年第一季營收118.2億元，較去年同期的132.15億元下滑11％，然因營收下滑，再加上業外收入銳減，由去年同期的4.15億元急縮到1.56億元，等於只剩三分之一，致首季本期淨利僅53.15億元，較去年同期67.2億元，下滑21％，換算每股盈餘僅39.62元，表現不若去年同期的50.1元及去年第四季的51.87元。

(工商 )