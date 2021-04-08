桃園市中壢區培英路一棟兩層樓鐵皮住宅，8日下午1時44分傳出火警，現場冒出濃濃火煙，且該處鄰近中壢殯儀館，附近都是葬儀社，讓許多喪家及住戶極為緊張，甚至害怕火勢會延燒到暫存的大體。桃園市消防局派出12輛人車前往救援，所幸現場無人員傷亡，目前火勢已獲控制，仍在殘火處理當中，至於火災發生原因有待火調科進一步釐清。

(中時 )