桃園中壢培英路民宅起火 鄰近殯儀館民眾緊張 15:112021/04/08 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園中壢培英路民宅起火冒出濃濃火煙。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市中壢區培英路一棟兩層樓鐵皮住宅，8日下午1時44分傳出火警，現場冒出濃濃火煙，且該處鄰近中壢殯儀館，附近都是葬儀社，讓許多喪家及住戶極為緊張，甚至害怕火勢會延燒到暫存的大體。桃園市消防局派出12輛人車前往救援，所幸現場無人員傷亡，目前火勢已獲控制，仍在殘火處理當中，至於火災發生原因有待火調科進一步釐清。 兒藝節甫落幕 新竹宣布光臨藝術節7月將點亮 台灣面臨缺水 科技部長：中科比較緊張 但可撐到5月中 (中時 ) #中壢 #火警 #殯儀館 #居民 #喪家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 替救災人員洗掉惡夢 張淑芬提供每人2套制服 15:482021/04/07 生活 兩岸情勢緊張 國務院發言人：美對台承諾堅若磐石 06:042021/04/08 國際 桃園市府帶頭衝！潤隆推A18青埔地王案 15:402021/04/07 區域情報-桃園 1萬7天險還差一步 老謝舉例生技股 點出台股泡沫真假 22:002021/04/08 財經 中央大學八德校區設立醫院 預計2027年營運 14:242021/04/08 寶島 海納百川》我在0402救災現場（顏博文） 11:502021/04/08 海納百川 Wendy重摔舞台休息1年復出 新歌錄音15小時謝粉絲支持 10:572021/04/07 娛樂 國道1號中壢路段火燒車 駕駛及時逃生無人傷亡 12:042021/04/07 社會 意外曝光反匿蹤戰機雷達車恐大懲處 海軍、軍媒大內宣遭反將一軍 19:252021/04/08 政治 劉若英、葛大為、陳建騏獲封金三角 自虧「是三角飯糰」 20:272021/04/08 娛樂 徐睿知仙氣預見未來 卻緊張觀眾反應 17:082021/04/07 娛樂 社會熱門新聞 【太魯閣出軌】卓思潔遺體4天修復 卓母：一看就是我們家的孩子 - 社會 統聯闖地下道機車道車體削掉一半 上方就是台鐵軌道 - 社會 望高寮驚見全裸少女倒地不起 遊客急報案洩駭人內幕 - 社會 全國最美農會理事長陳怡樺愛子 遭友人脫褲霸凌畫面曝光 - 社會 台積電為救難人員換新制服 媒體人曝潛規則大讚：很細心 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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